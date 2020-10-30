В Якутии возросло число самозанятых

В Якутии с 1 июля число зарегистрированных самозанятых возросло, превысив 2,8 тысячи человек. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе регионального министерства предпринимательства, торговли и туризма.

«На сегодняшний день ведется активная работа по популяризации самозанятости среди населения Якутии. В 2021 году планируем включить в государственную программу "Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы"», — отметили там.

Наибольшее число самозанятых сосредоточено в Якутске, а также в Нерюнгринском, Алданском, Ленском и Мегино-Кангаласском районах.

В России с 1 января 2019 года появился в качестве пилотного проекта специальный налоговый режим для самозанятых. В 2020 году его действие распространилось на многие регионы страны, в том числе на Якутию.

Ранее сообщалось, что правительство России распространит все меры государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства на самозанятых. Они смогут обратиться в центры «Мой бизнес» за консультациями, образовательной поддержкой и необходимыми услугами. Предусматривается также возможность получения финансовой поддержки, которая предоставляется государственными микрофинансовыми организациями и региональными гарантийными организациями.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.