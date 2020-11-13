В Самаре запустят бесплатный бизнес-курс для начинающих

Самарский центр «Мой бизнес» организует бесплатный онлайн-курс «На старте бизнеса!» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает SamRU.ru.

Отмечается, что курс будет оплачен из бюджета Минэкономразвития. Участников обучат основам организации, оформления и настройки бизнеса. В программу войдут шесть мастер-классов по продвижению своего дела, налогам, правовому оформлению собственного дела, SMM, проведению переговоров.

Регистрация уже стартовала, занятия будет идти с 16 по 29 ноября в онлайн-режиме.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.