Челябинские товары попробуют продвинуть на eBay

Российский экспортный центр вместе с Центром поддержки экспорта «Территории бизнеса» профинансирует затраты на размещение и продвижение товаров и услуг челябинских компаний на электронных торговых площадках, ориентированных на экспорт. Об этом сообщает «Первый областной».

«На фоне пандемии коронавируса и отмены всех мероприятий, которые связаны с физическими контактами, онлайн-торговля становится одним из ключевых каналов продаж как для розничного, так и для оптового бизнеса», — пояснила руководитель Центра поддержки экспорта Наталья Кондакова.

По данным издания, «Территория бизнеса» готова помочь с регистрацией аккаунта компании на одной из международных электронных площадок (Alibaba, Europages, Amazon, eBay и другие) и продвижением продукции. Субъекты малого и среднего предпринимательства получат эту услугу бесплатно, все расходы берет на себя Центр поддержки экспорта.

Данная услуга предоставляется для субъектов малого и среднего предпринимательства на бесплатной основе. Все расходы, связанные с размещением на электронных площадках, Центр поддержки экспорта «Территории Бизнеса» берет на себя.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области осуществляется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.