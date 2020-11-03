Российский производитель сыра тофу вышел на рынок Китая

Предприниматель из Приморского края начал продажи в Китае соевого сыра тофу, являющегося для этой страны традиционным продуктом питания. Как сообщила владелица производства Ольга Никифорова, такого результата удалось добиться благодаря помощи приморского центра поддержки экспорта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Для нас, как для небольшой компании, такая задача была бы просто непосильной, если бы не помощь центра поддержки экспорта. Они не только помогли с оформлением необходимых документов и сертификатов, но и свели нас с партнерами в Китае и фактически сопровождали на всем пути до отправки тестовой партии», — уточнила она.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов («Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»). Среди его целей — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.