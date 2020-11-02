Российский регион увеличил экспорт экспорт мяса и молока

Сельхозпроизводители Краснодарского края почти на 48 процентов увеличили объем экспорта мясо-молочной продукции по сравнению с планируемым по году, в частности, за счет роста поставок мяса птицы, основным покупателем которого является Китай. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Коробка, его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«По состоянию на середину октября мы поставили за рубеж продукции агро-промышленного комплекса на сумму уже 1,917 миллиарда долларов. Исполнение годового плана составляет 76 процентов. По многим позициям план уже перевыполнен, к примеру, по экспорту мясо-молочной продукции он перевыполнен на 47,6 процента, перевыполнение плана на 10 миллионов долларов», — заключил чиновник.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов («Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»). Среди его целей — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.