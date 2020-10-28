Экспортный центр КБР помог заключить контракты на полтора миллиона долларов

При поддержке Центра поддержки экспорта Кабардино-Балкарской Республики (КБР) в регионе заключено семь соглашений на 1,5 миллиона долларов с начала 2020 года. Экспортные операции проводились в основном со странами ближнего зарубежья и Турцией. О этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В региональном Минэкономразвития уточнили, что заключено семь экспортных контрактов. Экспортные операции осуществлены в страны: Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Турция. Кроме того, в сентябре 2020 завершена работа по размещению пищевой продукции предприятий КБР на международной электронной площадке Amazon. До конца 2020 года запланирован вывод на Amazon еще трех компаний.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов («Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»). Среди его целей — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.