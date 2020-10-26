В российском регионе выросла урожайность сои

Урожайность сои на сельхозугодьях Приморского края за год увеличилась с 13 до 16 центнеров с гектара. Повысить урожайность удалось за счет высадки новых сортов агрокультуры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В этом году в крае планируется собрать более 300 тысяч тонн зерна, аграрии региона убрали уже около 150 тысяч тонн сои с 96 тысяч гектаров сельхозугодий.

Увеличение объемов производства сои позволит внести вклад в достижение показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов («Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»). Среди его целей — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.