Определен объем экспорта продукции АПК из Ингушетии

Объем экспорта продукции АПК Ингушетии за девять месяцев 2020 года составил 1,1 миллиона долларов. Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства Ингушетии Мухажир Албаков. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В 2020 году в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" был предусмотрен экспорт продукции на 17,3 миллиона долларов. В основном планировалось экспортировать плоды и зерновую продукцию. За девять месяцев текущего года экспортирована продукция на сумму 1,1 миллиона долларов», — сказал Албаков. Он пояснил, что прогнозные показатели не достигнуты в связи с тем, что по объективным причинам плодовые насаждения ООО «Сад-гигант Ингушетия» пострадали из-за поздних заморозков. Предприятие потеряло, предположительно, 90 процентов урожая косточковых (черешня, персик, абрикос, нектарины, слива) и около 40 процентов семечковых.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» рассчитан до 2030 года. Одна из его главных целей — переключиться с торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью, на проект выделено свыше 950 миллиардов рублей.