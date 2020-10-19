В России расширят поддержку экспорта сельхозпродукции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в рамках которого больше сельхозпроизводителей смогут рассчитывать на субсидии на сертификацию продукции, экспортируемой за рубеж. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Теперь поддержку от государства смогут получить сельхозпроизводители, которые поставляют свою продукцию на внешние рынки через посредников. «Раньше субсидии получали только те аграрии, которые занимались поставками самостоятельно», — уточнили в Кабмине.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» рассчитан до 2030 года. Одна из его главных целей — переключиться с торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью, на проект выделено свыше 950 миллиардов рублей.