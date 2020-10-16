Экспорт продукции птицеводства из России впервые превысит ее импорт

Экспорт российского мяса птицы и продукции птицеводства в 2020 году может впервые превысить его импорт. Об этом сообщил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюков. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В 2020 году мы ожидаем, что будет произведено порядка 5,1 миллиона тонн птицеводческой продукции. Ожидаем, что в этом году экспорт впервые превысит показатели импорта», — сказал он. Импорт за 2019 год составил 227 тысяч тонн, а экспорт — 210 тысяч тонн. Россия занимает 5-е место в мире по производству мяса птицы и 17-е место — по экспорту.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» рассчитан до 2030 года. Одна из его главных целей — переключиться с торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью, на проект выделено свыше 950 миллиардов рублей.