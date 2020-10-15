Подсчитан объем российского экспорта продукции АПК

Экспорт продукции АПК к середине октября превысил 20 миллиардов долларов, Минсельхоз РФ ожидает по итогам 2020 года выполнение плана по внешней торговле. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В текущем году, по нашим прогнозам, установленные показатели внешней торговли будут выполнены в полном объеме», — констатировал министр. «По состоянию на сегодня, у нас сумма экспортной выручки по продаже продукции АПК уже составляет 20,7 миллиарда долларов», — уточнил он.

Ранее в октябре в ходе российской сельскохозяйственной выставки «Золотая осень» Патрушев говорил, что Минсельхоз ожидает экспорта из России продукции АПК в 2020 г. в размере не менее 27 миллиардов долларов.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» рассчитан до 2030 года. Одна из его главных целей — переключиться с торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью, на проект выделено свыше 950 миллиардов рублей.