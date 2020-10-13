Разработчики Aurus задумали создать линейку автомобилей на водородном топливе

ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ), который занимался разработкой Aurus, планирует создать линейку автомобилей на водородном топливе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«ФГУП "НАМИ" совместно с "Росатомом", Российской академией наук, Министерством науки и высшего образования и "Газпромом" разрабатывает стратегию развития транспортных средств на водородном топливе, в рамках которой будет разработана линейка автомобилей на водородных топливных элементах», — уточнили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова. В линейку линейка российскийх представительских автомобилей Aurus входят лимузин, внедорожник, седан, минивэн, а также электромотоцикл.

Разработка машин на водородном топливе отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который рассчитан до 2030 года. Одна из его главных целей — переключиться с торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью, на проект выделено свыше 950 миллиардов рублей.