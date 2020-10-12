Раскрыты изменения «дорожного» нацпроекта

Национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) будет переформатирован и получит два новых федеральных проекта к уже существующим четырем: «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Росавтодора Андрея Костюка.

Свое заявление он сделал на итоговой коллегии Минтранса РФ.

Отмечается, что в середине июля на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин призвал скорректировать паспорта двенадцати национальных проектов и Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры до 2024 года с учетом накопленного опыта и уроков последних месяцев. Его указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» пролонгировал действие проектов с 2024 до 2030 года, а правительству было поручено привести паспорта проектов в соответствие с новыми целями до 30 октября.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.