В России оценили идею увеличения мощностей Восточного полигона

РЖД считают предложение Госсовета по энергетике о расширении пропускных способностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей до 260 — 280 миллионов тонн к 2030 году реализуемым, но идея требует детальной оценки со стороны Минэкономразвития. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Рабочая группа Госсовета по энергетике выступила с инициативой увеличить провозную способность железных дорог Восточного полигона до 260-280 миллионов тонн к 2030 году. Окончательное решение пока не принято.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.