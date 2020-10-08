На самом сложном участке обхода Аксая начались земляные работы

Дорожники начали заготовку материала для отсыпки земляного полотна, строительство временных производственных баз и подъездов в рамках пятого этапа проекта «Обход Аксая» — нового участка автомобильной дороги М-4 «Дон», который станет частью кольцевой автодороги вокруг Ростова-на-Дону. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Новый участок проходит через затопляемые пойменные территории, и строителям предстоит провести полную замену грунтов и армирование земляного полотна с устройством необходимого стабилизационного слоя на всем протяжении основного хода, уточнили в «Автодоре».

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года