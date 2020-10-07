В отдаленных районах Чукотки модернизируют аэропорты

В отдаленных районах Чукотки запланирована реконструкция семи аэропортовых комплексов. Их модернизация предусмотрена национальной программой развития Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Модернизация коснется аэропортов в в Певеке, Бухте Провидения, Лаврентии, Марково, Беринговском, Заливе Креста, Кепервееме. Позже в рамках этой же госпрограммы будут реконструированы аэропорты в Анадыре и Омолоне. Всего на эти цели из федерального бюджета направят порядка 20 миллиардов рублей.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.