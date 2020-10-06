Сахалин решил первым в России досрочно завершить переселение из аварийного жилья

Власти Сахалинской области решили первыми в России досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Валерия Лимаренко.

По его словам, набран такой темп, что уже фактически решена задача, которая поставлена в среднем по России. Лимаренко отметил, что завершить программу планируют в 2021 году — на четыре года раньше положенного срока.

Расселению в Сахалинской области подлежит 87,5 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Треть этого объема уже расселена. По оценкам специалистов, для ликвидации всего аварийного жилого фонда в регионе необходимо более 82 миллиардов рублей.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.