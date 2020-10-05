Российский регион почти в два раза перевыполнил план по экспорту зерновых

Аграрии Новосибирской области в 2020 году почти в два раза перевыполнили плановый показатель по экспорту зерновых культур, вывезя на рубеж зерна на сумму 37,4 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, — важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири. Злаки являются одним из основных видов продукции, которые поставляются за рубеж. Среди других экспортируемых товаров — шоколад, семена масличных культур, мука и рыба.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.