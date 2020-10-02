Россиян досрочно переселят из аварийного жилья на Камчатке

Программу переселения граждан из аварийного жилья, которую на Камчатке планировали завершить в 2024 году, регион завершит досрочно — не позднее 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Он отметил, что уже ведется работа над программой переселения из домов, которые признали аварийными после 2017 года.

В Камчатском крае аварийными признали около 110 тысяч квадратных метров жилья. Основная сложность оперативного сноса аварийных домов заключается, в том числе, в высокой стоимости строительства жилья на полуострове — она примерно на 30 процентов выше, чем в других регионах России.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.