Атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса

Первый атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» в ходе испытаний достиг Северного полюса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Во время двухнедельного перехода из Санкт-Петербурга в город Мурманск специалисты сдаточной команды Балтийского завода (входит в состав ОСК) и представители заказчика осуществляют проверку работы атомного ледокола в ледовых условиях», — рассказали в пресс-службе Балтийского флота. В ближайшее время «Арктика» прибудет в Мурманск, где запланировано подписание приемного акта.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.