Омск получит 358 миллионов рублей на троллейбусы

Мэрия Омска получит из федерального бюджета 358 миллионов рублей на покупку еще 29 троллейбусов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что обновление троллейбусного парка позволит снизить загрязненность воздуха в городе, одним из значимых источников которой является автомобильный транспорт. К 2024 году, согласно майскому указу президента России, Омск должен снизить выбросы в атмосферу на 22,5 процента.

Город уже закупил 33 троллейбуса «Адмирал», и это позволило почти на 25 процент обновить изношенный троллейбусный парк. На маршруты вышли уже 14 троллейбусов, оставшиеся доставят до конца ноября.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.