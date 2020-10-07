В Томске 88 семей получили ключи от новых квартир

В Томске проводятся мероприятия, направленные на расселение аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Отмечается, что в 2020 году новое жилье предоставлено 88 семьям, ранее проживавшим в аварийном жилищном фонде. Новые квартиры расположены в современном микрорайоне Радонежский и отвечают всем требованиям по уровню комфорта и благоустройства.

Летом 2020 года муниципалитет приобрел 97 квартир для переселения граждан из аварийного жилья. До конца года планируется выкупить еще 6 жилых помещений. Также производятся денежные выплаты собственникам аварийного жилья. На данный момент средства за изымаемые квартиры выплачены 84 процентам граждан.

Всего в 2020 году в городе Томске планируется предоставить квартиры или денежную компенсацию жителям 235 помещений в аварийных домах. Объем финансирования составляет порядка 566,3 миллиона рублей.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.