На железнодорожную инфраструктуру Новосибирской области выделят миллиарды рублей

ОАО «РЖД» вложит в развитие железнодорожной инфраструктуры Новосибирской области 11,5 миллиарда рублей по итогам 2020 года. Это на 15 процентов ниже объема инвестиций прошлого года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

За прошедшие пять РЖД вложила в Новосибирскую область около 42,5 миллиарда рублей, 13,6 миллиарда — в 2019 году. Эти средства пошли на развитие вокзального комплекса: строительство станции Сеятель, Новосибирск-Посадочный. В настоящий момент в Новосибирской области завершается возведение нового модернизированного железнодорожного вокзала на Станции Татарская, которая является одной из старейших станций Транссибирской магистрали. Она была открыта в 1896 году. Станция является узловой. Ежегодный пассажиропоток составляет 400 тысяч человек.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.