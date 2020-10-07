В России оценили труд аграриев

Агропромышленный комплекс России стабильно растет год за годом, и cтрана продвигается в число мировых лидеров по экспорту сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Именно ваш нелегкий труд обеспечивает всех нас продовольствием, продвигает Россию в число мировых лидеров среди стран - экспортеров сельскохозяйственного сырья и продовольствия», — сказал он.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.