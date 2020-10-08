Ярославская область получит 500 миллионов рублей на аварийное жилье

Ярославская область получит от Минстроя России дополнительно 499 миллионов рублей на расселение аварийного жилья. Об этом сообщил на своей странице в Facebook губернатор Дмитрий Миронов.

По его словам, до 2025 года удастся переселить шесть тысяч человек — это более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья. «Благодаря дополнительной финансовой поддержке мы сможем выполнить планы по расселению существенно раньше установленного срока», — отметил Миронов.

Губернатор сообщил, что с начала 2020 года новые квартиры или денежные компенсации получили уже 375 жителей региона. До конца декабря планируется расселить еще 125 человек.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.