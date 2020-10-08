В Бурятии завершили длившийся три года ремонт дороги

На севере Бурятии открыли после капитального ремонта, длившегося три года, участок автодороги Романовка — Багдарин. Как сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский Минтранс, завершить работы удалось благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Участок региональной автодороги протяженностью более 9 километров был отремонтирован за три года на общую сумму около 315,5 миллиона рублей. Трасса служит артерией между населенными пунктами на севере республики. До ремонта аварийный участок постоянно размывало осадками, местные жители испытывали трудности при передвижении между поселками.

Отмечается, что в регионе в этом году ремонтируют дороги общей протяженностью более 118 километров. Начат также масштабный проект по строительству в Улан-Удэ третьего моста через реку Уду.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.