«Автодор» и Huawei решили сотрудничать в сфере скоростных дорог

Госкомпания «Автодор» и компания Huawei решили взаимодействовать в развитии платных скоростных автомобильных дорог в России. О подписании меморандума о взаимопонимании сообщает ТАСС.

Документ подписали председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко и генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия Сяо Хайцзюнь. Стороны договорились пределить новые потенциальные области и проекты для взаимодействия в сфере строительства и эксплуатации скоростных автомобильных дорог в России, в том числе на платной основе.

Отмечается, что сотрудничество, возможно, коснется прокладки оптических линий связи вдоль дорог, которые используются для внедрения автоматизированных систем управления, развития интеллектуальных транспортных систем и могут служить основой для инфраструктуры беспилотного транспорта. «Автодор» также заинтересован в устойчивой сотовой связи на протяжении всей сети дорог.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.