Новосибирск получит 40 экологичных автобусов

В 2021 году власти Новосибирской области закупят по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 40 новых автобусов на экологичном газовом топливе для Новосибирска, где средний процент изношенности общественного транспорта составляет около 80 процентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского.

Затраты, которые не покрывает федеральное финансирование, разделят Минтранс области и мэрия Новосибирска. По словам Костылевского, необходимые средства уже заложены в проектах регионального и городского бюджетов на следующий год.

Автобусы будут обслуживать два муниципальных маршрута Новосибирска.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.