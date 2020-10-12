На масштабный ремонт дворов в Магадане направят в два раза больше средств

В 2021 году власти Магаданской области направят на ремонт и благоустройство дворов Магадана 200 миллионов рублей. Это в два раза больше суммы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства региона.

Работа ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда». Отмечается, что многие дворы Магадана давно нуждаются в благоустройстве. По словам собеседника агентства, город готовится к масштабному объему работы.

Во дворах планируется уложить новый асфальт, установить ограждения, отремонтировать входные группы, расширить парковочные площадки, убрать мусор, устранить ямы, отремонтировать подпорные стенки и установить новые детские площадки. Количество запланированных объектов пока не уточняется.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.