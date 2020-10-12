Время в пути поездов между Мурманском и Москвой попытаются сократить

Госкомпания «РЖД» рассмотрит возможность сокращения время в пути поездов между Мурманском и Москвой. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что поезда могут ускорить, если позволит график их движения. Речь идет о поездах, движущихся в направлении Москва — Мурманск — Москва.

В настоящее время путешествие из Мурманска в Москву на поезде занимает 35 часов 34 минуты.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.