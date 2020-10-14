В Кабардино-Балкарии площадь под озимый рапс увеличится в 3,5 раза

Площадь под озимый рапс увеличат в Кабардино-Балкарии (КБР) в 3,5 раза в 2020 году по сравнению с прошлым годом. В мире спрос на рапсовое масло увеличился, эту культуру широко используют в кормовой и пищевой отраслях, увеличилась и господдержка предприятиям АПК, выращивающим рапс. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в национальный проект "Международная кооперация и экспорт", с текущего года предусмотрено стимулирование увеличения производства рапса и сои путем компенсации части затрат, возникающих при производстве масличных культур что может стать одним из стимулом для дальнейшего наращивания объемов производства указанных культур», — уточнили в Минсельхозе.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» рассчитан до 2030 года. Одна из его главных целей — переключиться с торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью, на проект выделено свыше 950 миллиардов рублей.