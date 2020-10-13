Объем транзитных контейнерных перевозок на КЖД вырос почти в 10 раз

На Калининградской железной дороге (КЖД, филиал ОАО «РЖД») в сентябре 2020 года объем транзитных контейнерных перевозок вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в десять раз и составил почти 6,9 тысяч TEU. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальны проекты».

В период с января по сентябрь 2020 года транзитные перевозки контейнеров из Китая в Европу и обратном направлении по инфраструктуре КЖД увеличились почти в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем перевезенных грузов в контейнерах в текущем году составил 16,6 тысяч TEU.

Развитие перевозок отвечаем целям национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», он рассчитан до 2030 года. Одной из главных задач проекта остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.