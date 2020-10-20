Компания с Камчатки первой получит льготный кредит на увеличение экспорта

Резидент ТОР — рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина, первым в крае прошел отбор для заключения соглашения о повышении конкурентоспособности, позволяющее экспортерам продукции получать кредиты со сниженной процентной ставкой. Работа по поддержке рыбопромышленных предприятий ведется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом рассказала консультант отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края Ирина Истомина. Ее слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Предприятие, которое проходит отбор и заключает с профильным министерством соглашения о повышении конкурентоспособности, обязуется увеличить долю экспорта продукции. На эти цели компания получает льготный кредит с максимальной ставкой 5 процентов годовых, но обычно эта ставка еще ниже», — уточнила Истомина.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» рассчитан до 2030 года. Одна из его главных целей — переключиться с торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью, на проект выделено свыше 950 миллиардов рублей