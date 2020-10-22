Подсчитан объем несырьевой энергетической продукции Москвы

Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам января-августа 2020 года вырос почти на 30 процентов, составив 21,52 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«С января по август в сравнении с прошлым годом несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос на 27,9 процента, в том числе экспорт агропромышленной продукции увеличился на 21,3 процента и составил 2,2 миллиарда долларов, объемы продаж продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за рубеж выросли практически на 17 процентов и составили 0,4 миллиарда долларов», — уточнил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В агропромышленном секторе наибольшей популярностью пользовались хлеб, шоколадные и мучные кондитерские изделия, а также готовые корма для животных. Ключевыми импортерами агропромышленной продукции Москвы стали Турция, Казахстан, Белоруссия, Саудовская Аравия и Египет.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» рассчитан до 2030 года. Одна из его главных целей — переключиться с торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью, на проект выделено свыше 950 миллиардов рублей.