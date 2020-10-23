Объем экспорта из Бурятии вырос почти на треть

Объем экспорта из Республики Бурятия за период с января по август 2020 года увеличился более чем на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост объема экспортируемой продукции обусловлен увеличением продажи авиационной техники, мяса и угля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Экспортные поставки предприятиями республики в этом году осуществлялись в 30 стран дальнего зарубежья и СНГ. Основные торговые партнеры региона в экспорте — КНР (44 процента), Япония (21,2 процента), Республика Корея (8 процентов), Тайвань и Нигер.

Увеличение экспорта товаров и услуг является важным показателем реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который реализуется в РФ по инициативе президента России Владимира Путина. Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов («Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»). Среди его целей — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.