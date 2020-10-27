В Новороссийске построили новый винзавод, он обошелся в 220 миллионов рублей, сообщают «Краснодарские известия». Винодельня находится в станице Раевской на пике горы Сухой. В год предприятие планирует выпускать 300 тысяч бутылок.

Как отметили в администрации Краснодарского края, вино является экспортно ориентированным товаром. За последние пять лет объемы экспорта шампанских и игристых вин в регионе выросли в 4,2 раза С 2019 года продукция поставляется за рубеж по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В целом на Кубани находится треть всех виноградников страны.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов («Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»). Среди его целей — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.