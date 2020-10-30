Объявлены победители конкурса экспортеров в Волгоградской области

Победителями ежегодного регионального конкурса «Экспортер года» в Волгоградской области были признаны на международном форуме «Вперед на экспорт» 12 волгоградских предприятий-экспортеров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В этом году волгоградские предприятия-экспортеры совершили практически невозможное. В условиях пандемии они смогли сориентироваться и выстроить логистику. Регион смог сохранить и даже увеличить поставки товаров и услуг, занимая сегодня достаточно высокие позиции по отношению к предыдущему году», — сказала замгубернатора региона Анна Писемская. Основными рынками сбыта для экспортеров региона являются Болгария, Украина, США, Казахстан, Турция, Белоруссия, Азербайджан, Румыния, Нидерланды, Египет и Польша.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов («Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»). Среди его целей — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.