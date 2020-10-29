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Компании из российского региона приготовились выйти на рынок Франции

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Фото: ГК «НМЖК»

Шесть нижегородских компаний приготовились к выходу на французский рынок. Об этом сообщает местное издание «Нижегородская правда».

Речь идет о АО «Завод «Красный якорь», ГК «ГазСервисКомпозит», ООО «Металлообрабатывающая компания-НН», ООО «Тосол-Синтез Трейдинг», ГК «НМЖК» и «ЕС сервис». Они будут заниматься экспортом продуктов питания, бактерицидных рециркуляторов, якорных цепей и такелажа, а также продвижением этой продукции на местном рынке.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в первом полугодии объем несырьевого неэнергетического экспорта в регионе вырос на 6,5 процента и составил 1,43 миллиарда долларов. Нижегородская область — единственный субъект федерации среди крупных экспортеров ПФО, который по итогам полугодия продемонстрировал положительную динамику. Основу экспорта составили поставки механического оборудования, наземного транспорта спецназначения, бесшовных стальных труб, фармацевтической продукции, а также полиграфии и подсолнечного масла.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов («Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»). Среди его целей — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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