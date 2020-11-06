Российский регион увеличил продуктивность «растительной коровы»

В Приморье продолжается уборка сои, которую называют растительной коровой из-за высокого содержания белка в продукте. На сегодняшний день план выполнен на 70 процентов, сообщает ИА UssurMedia.

Отмечается, что в нынешнем году наблюдается увеличение объемов производства сои, что соответствует задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Производители убрали почти 190 тысяч гектаров сои. Большую часть урожая этого года — 85 процентов — планируется экспортировать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Всего в этом году планируется реализовать не менее 300 тысяч тонн сои в Китай, Японию и Южную Корею.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов («Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»). Среди его целей — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.