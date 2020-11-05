Приморское пиво начали поставлять в Китай

Из Приморского края начались поставки пива и лимонадов в Китай. Производитель отправил первую пробную партию для продажи через онлайн-площадки, передает ТАСС со ссылкой на директора по развитию компании «Крафт» Максима Молчанова.

Уточняется, что это стало возможным благодаря региональному центру поддержки экспорта.

«Мы работаем в малонаселенном регионе, рынок Китая, конечно, для нас очень интересен. Как с точки зрения потенциальных объемов потребления, так и с точки зрения ценовой. Мы смогли отправить тестовую партию нашей продукции, и сегодня она уже торгуется на онлайн-площадках этой страны», — рассказал Молчанов. По его словам, продукция предприятия продается также и в Хабаровском крае.

Летом 2020 года центр «Мой бизнес» в Приморье запустил образовательную программу «Энергия экспорта» специально для экспортеров и предпринимателей, желающих выйти со своей продукцией на рынки Китая. «Мой бизнес» поддерживает экспортеров в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов («Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»). Среди его целей — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.