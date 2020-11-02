В Татарстане определились с направлением работы научного центра

В Татарстане утвердили программу развития научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, который планируют создать в регионе в рамках нацпроекта Наука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба президента республики по итогам первого заседания наблюдательного совета НОЦ.

Как отмечается, в создании программы приняли участие более 50 вузов, предприятий и научных организаций Татарстана. В результате была определена основная специализация центра — циркулярная экономика, а также проекты и технологические направления.

«Данная тема — одна из самых актуальных в мире и затрагивает интересы не только промышленности и науки, но и каждого из нас», — пояснили в пресс-службе, отметив, что, в частности, специалисты НОЦ будут работать над первой региональной моделью перехода от ресурсо- и энергоемкой экономики к циркулярной.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.