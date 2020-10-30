Самарский научный центр определился с программой исследований

Научно-образовательный центр (НОЦ) в Самаре определился с направлениями своих исследований. Программу утвердил наблюдательный совет центра, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Самарской области.

«По итогам обсуждения программу деятельности Научно-образовательного центра "Инженерия будущего" единогласно поддержали все члены наблюдательного совета. К 9 ноября 2020 года НОЦ направит заявку на федеральный конкурс на присвоение ему статуса мирового уровня», — заявили в пресс-службе.

Как отмечается, программа центра предполагает проведение работы по пяти направлениям: секторы новых инженерных компетенций, искусственный интеллект, двигательные и топливные системы нового поколения, аэрокосмос и умные транспортные системы. При этом исполнители и партнеры по реализации проектов уже определены.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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