В одном из российских НОЦ займутся изучением Арктики

Работа одного из создающихся в России в рамках нацпроекта «Наука» научно-образовательных центров (НОЦ) будет полностью посвящена изучению Арктики. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, передает ТАСС.

«Сейчас в рамках нацпроекта "Наука" идет отбор НОЦ, уже очевидно, что один из них будет посвящен сугубо арктической тематике», — заявил глава Минобрнауки в ходе пленарной сессии в рамках онлайн этапа девятнадцатого Форума стратегов 2020-2021.

Он также напомнил, что в настоящее время теме изменения климата и экологии уделяется большое внимание.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.