Уральский научный центр определился с приоритетами

Уральский научно-образовательный центр (НОЦ) определился с приоритетными направлениями своей деятельности. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщает ТАСС.

Основные направления развития центра закреплены в программе, принятой его наблюдательным советом под председательством полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Как отмечается, она учитывает все ранее высказанные замечания и дополнения.

Так, в качестве приоритетных были определены такие направления, как аэрокосмос, новая энергетика, новые производственные технологии, новые материалы, а также экология городской среды и промышленности. Кроме того, в задачи НОЦ будет входить формирование эффективной межрегиональной системы управления и коммуникаций в области науки, технологий и инноваций, соответствующей передовым российским и зарубежным практикам.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.