Новосибирский научный центр привлек десятки организаций

Более 40 организаций науки и реального сектора экономики планируют принять участие в создании научно-образовательного центра (НОЦ) в Новосибирской области. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил ТАСС министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев.

«В настоящее время в рамках подготовки заявки программы деятельности НОЦ у нас в этом принимают участие четыре вуза, расположенных на территории региона, девять научных организаций и около 30 представителей реального сектора экономики, инновационных компаний», — пояснил чиновник.

По его словам, предполагаемые участники нового центра уже подготовили 50 высокотехнологичных проектов, объем финансирования которых оценивается в 5 миллиардов рублей. При этом две трети от этой суммы привлекут из внебюджетных источников, уточнил Васильев.

НОЦ создаются в России в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Согласно ей, к 2024 году в стране должны появиться минимум 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. На реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.