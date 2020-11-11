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Тюменским самозанятым помогут бесплатными видеоконсультациями

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Изображение: Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»

Тюменские самозанятые получат доступ к бесплатному курсу видеоуроков для тех, кто намерен открыть собственное дело. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня» в среду, 11 ноября.

Уточняется, что проект «Начни свое дело. Самозанятые» разработан фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Организаторы считают, что курс будет полезен для всех желающих: начинающих и уже опытных предпринимателей.

«Для работы самозанятых граждан есть благоприятные условия. Мы видим, что в регионе специальный налоговый режим пользуется популярностью. Так, с начала текущего года зарегистрировано около 14 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход», — отметил руководитель центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев.

В России с 1 января 2019 года появился в качестве пилотного проекта специальный налоговый режим для самозанятых. В 2020 году его действие распространилось на многие регионы страны, в том числе на Тюменскую область.

Ранее сообщалось, что правительство России распространит все меры государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства на самозанятых. Они смогут обратиться в центры «Мой бизнес» за консультациями, образовательной поддержкой и необходимыми услугами. Предусматривается также возможность получения финансовой поддержки, которая предоставляется государственными микрофинансовыми организациями и региональными гарантийными организациями.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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