Число ростовских самозанятых возросло

В Ростовской области с начала текущего года возросло число самозанятых — всего более 34 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра развития региона Максима Папушенко.

По его словам, таким образом была выполнена задача, поставленная на год по количеству самозанятых в области в рамках нацпроекта.

«С января текущего года наш регион присоединился к реформе в отношении самозанятых <…> Докладываю, на сегодня, на эту дату, у нас уже 34 323 самозанятых на территории Ростовской области, мы уже досрочно выполнили задачу по нацпроекту на текущий год», — отметил Папушенко в ходе заседания совета по инвестициям при губернаторе области.

В России с 1 января 2019 года появился в качестве пилотного проекта специальный налоговый режим для самозанятых. В 2020 году его действие распространилось на 23 региона страны. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4 процента от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6 процентов — при работе с компаниями.

Ранее сообщалось, что правительство России распространит все меры государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства на самозанятых. Они смогут обратиться в центры «Мой бизнес» за консультациями, образовательной поддержкой и необходимыми услугами. Предусматривается также возможность получения финансовой поддержки, которая предоставляется государственными микрофинансовыми организациями и региональными гарантийными организациями.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.