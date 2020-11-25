На Камчатке стало больше компаний-экспортеров

Количество предприятий, работающих на экспорт, в том числе и в рамках выполнения мероприятий профильного нацпроекта, увеличилось на Камчатке. В 2020 году экспортную деятельность осуществляли 85 предприятий Камчатского края, и это на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«85 предприятий Камчатского края в 2020 году осуществляли экспортную деятельность, из них 66 — представители малого и среднего бизнеса. Это на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. На внешний рынок поставляются услуги гостиничного, ресторанного бизнеса, экскурсионных услуг и другие», — уточнили в региональном правительстве.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.