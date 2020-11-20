Российский регион отчитался о выполнении нацпроекта

В Краснодарском крае национальный проект «Международная кооперация и экспорт» выполнен более чем на 80 процентов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте региональной администрации. В этом году за границу будет поставлено сельхозпродукции на сумму более чем на 2,5 миллиарда долларов. Уже сейчас показатель превышает 83 процента.

«Большая часть экспорта приходится на зерновые культуры, масложировую и готовую продукцию. В этом году существенно увеличился экспорт мяса птицы. Основным покупателем является Китай», — уточнил глава региона Вениамин Кондратьев.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.