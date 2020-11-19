Российский регион расширил географию несырьевого экспорта

Башкирия с начала года расширила географию своего несырьевого неэнергетического экспорта еще на 10 стран, передает «Башинформ». Республика начала поставлять товары в Гондурас, Уругвай, Гватемалу, Эквадор, Мьянму, Шри-Ланку, Сирию, Иорданию, Марокко и Венесуэлу.

«Нам важно, чтобы Башкирия была представлена на международной арене не только нефтью и рудами, но и другими высококачественными товарам, которые производятся на территории республики», — сказал министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов. По его словам, Несмотря на пандемию коронавируса, республике удается выходить на новые рынки сбыта.

Расширение географии несырьевого экспорта проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.